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Адвокатское бюро RBL объединяется с GRATA International

Адвокатское бюро RBL (Самара) и международная юридическая фирма GRATA (Алмаата, Казахстан) International приняли решение об объединении.

Данное объединение – это осознанный путь развития, выбранный создателями и партнерами компаний для укрепления своих позиций на рынке юридических услуг.

Данное объединение позволит клиентам Адвокатского бюро RBL пользоваться услугами офисов GRATA во всех городах Казахстана, в Баку (Азербайджан), Бишкеке (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан), в Ашхабаде (Туркменистан), в Улан-­Баторе (Монголия).Кроме того, эффективно реализовывать свои проекты через ассоциированные офисы в Варшаве (Польша), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Новосибирске (Россия), Праге (Чешская Республика), Риге (Латвия), Стамбуле (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цюрихе (Швейцария).

Клиенты GRATA International, в свою очередь, получат возможность работать с ведущими юристами в Самарской области и соседних к ней регионах.

Дмитрий Самигуллин, Управляющий Партнер, RBL Law Office:

«Я всегда считал, что будущее юридического бизнеса — в объединении. Наше адвокатское бюро занимает ведущие позиции в Самарской области, GRATA International занимает ведущие позиции в СНГ. В определенный момент стало понятно, что для повышения конкурентоспособности нам необходимо объединиться — чтобы закрепить свои лидерские позиции, идти в ногу со временем. Поэтому мы приняли предложение GRATA об объединении и сотрудничестве под единым брендом GRATA International»

Ахметжан Абдулллаев, Старший Партнер, GRATA International:

«Рынок юридических услуг стремительно меняется. Будущее за объединениями профессионалов, которые могут предложить клиентам реальную широкую поддержку по содержанию и качеству услуг, а также по территории. GRATA International в авангарде этого движения. Горжусь тем, что мы объединили наши усилия с командой успешных, прогрессивных и динамично развивающихся юристов Адвокатского бюро RBL (RussianBusinessLawyers). Совместно мы добьёмся многого. И пусть главными выгодоприобретателями от успеха будут наши клиенты»

Теги: RBL Law Office, GRATA International

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