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Строить спорткомплекс у пересечения ул. Авроры и Аэродромной в Самаре не будут

Жители Советского района высказались против строительства спорткомплекса (спортзал с бассейном) у пересечения ул. Авроры и Аэродромной на участке площадью 3742,7 кв. м.

«В связи с многочисленными отрицательными мнениями жителей городского округа Самара, поступивших в рамках публичных слушаний, в том числе в письменном виде рекомендуем отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения», - говорится в заключении к публичным слушаниям городской администрации.

Строить спорткомплекс собиралось ООО «Самаражилстрой». Слушания проходили с участием граждан 18 января.

Теги: у пересечения ул. Авроры и Аэродромной, Самара, ООО «Самаражилстрой»

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