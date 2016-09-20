В Самарской области в 2016 г. продали в кредит 20 705 автомобилей
Доля автокредитов, выданных в прошлом году в Самарской области, составила 47,1% в общем объеме кредитов (20 705 из 43 970). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с 2015 г., в прошлом году в области было выдано больше автокредитов - на 15,2%.
В целом по России в 2016 г. в кредит было продано 552,4 тыс. автомобилей. Это на 13,8% больше, чем в 2015 г. (485,3 тыс. единиц). При этом в 4 квартале 2016 г. темпы роста автокредитования были еще выше – на 23,2%, а количество «кредитных» авто составило 161,3 тыс. ед. (в 4 кв. 2015 года - 130,9 тыс. ед.)
Теги: нбки, автокредиты, 2016 год
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18 января 2017, 13:22
В декабре 2016 г. в Самарской области больше занимали
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