Присяжные признали виновными обвиняемых по делу об убийстве Андрея Гошта
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Коллегия присяжных заседателей в Самарском областном суде вынесла обвинительный вердикт всем четырем обвиняемым по делу об убийстве офицера полиции Андрей Гошта и пятерых членов его семьи. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, убийство двух или более лиц, покушение на убийство малолетнего).
По версии следствия, в ночь на 24 апреля 2016 г. обвиняемые проникли в дом №58 на ул. Школьная с. Ивашевка Сызранского района Самарской области. Там они убили спящих замначальника ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта, пятерых членов его семьи (родителей, супругу, жену брата, племянницу) и пытались убить еще одну малолетнюю племянницу.
В качестве оружия преступники использовали 2 деревянные дубинки и биту. С похищенным из дома имуществом общей стоимостью 193 тыс. рублей они скрылись с места происшествия, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Решение провести процесс с участием присяжных суд принял на предварительном слушании в октябре.
Суд над предполагаемыми убийцами Гошта и членов его семьи начался в Самаре 5 декабря, он проходил в закрытом режиме.
Теги: убийство, гошт, сду, приговор, присяжные
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