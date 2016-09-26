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Тольяттинских школьников приглашают в бесплатные лагеря

С января по май тольяттинские дети и подростки могут бесплатно съездить в оздоровительные лагеря. По сообщению мэрии Тольятти, там школьник смогут пройти лечение без отрыва от образовательного процесса. Учеников ждет досуг, пятиразовое питание.

График заездов

МУП "Пансионат Звездный" (Лесопарковое шоссе, 85)
- с 25 января по 17 февраля;
- с 21 февраля по 16 марта;
- с 21 марта по 13 апреля;
- с 18 апреля по 11 мая.

ОСП «Электроник-Дубрава» (Ягодинское лесничество)
- с 25 января по 17 февраля;
- с 21 февраля по 16 марта;
- с 21 марта по 13 апреля;
- с 18 апреля по 11 мая.

Чтобы получить путевку, нужно подготовить документы:
— ксерокопия документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка;
— ксерокопия документа, удостоверяющего личность ребенка;
— документ, подтверждающий факт проживания ребенка на территории города;
— справка лечебно-профилактического учреждения по форме 070/У;
— документ, подтверждающий, что ребенок находится в трудной жизненной ситуации (если есть);
— санаторно-курортная карта.

На путевки могут претендовать дети от 6 до 18 лет.

Документы нужно принести в одно из отделений Центра социальной помощи семье и детям:
— Автозаводский район — бульвар Орджоникидзе, 16; (8482) 77-37-40;
— Комсомольский район — ул. Никонова, 2; (8482) 79-89-08;
— Центральный район — ул. Карла Маркса, 40; (8482) 70-50-66.

Теги: путевки, лагеря

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