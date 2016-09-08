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ООО «Коннект» подаст в Рощинском «горячий чай черно-зеленый с сахаром»

Организовывать и проводить «праздничные и значимые» мероприятия в поселке Рощинском (Волжский район) в первом полугодии будет ООО «Коннект». Компания победила в электронном аукционе, объявленном администрацией поселка.

При начальной цене в 1,703 млн рублей, «Коннект» предложил сделать работу за 1,312 млн рублей. Это была самая низкая цена из предложенных участниками аукциона (заявки подали 5 компаний).

«Коннекту» предстоит провести 5 мероприятий, говорится в техзадании к аукциону: «23 февраля - День защитника Отечества», «проводы зимы - масленица», «инструкторско-методические сборы председателей призывных комиссий муниципальных районов области, начальников отделов», «День победы» и «День защиты детей» (орфография оригинала – Самара. ру).

В частности, для мероприятия «Масленица» (дату и время проведения должен уточнить заказчик, говорится в документации) организатор должен: «изготовить и организовать сжигание чучела «Масленицы». Чучело не менее 3-х метров». Для угощения участников праздника нужно испечь не менее 1000 блинов и подать «горячий чай черно-зеленый с сахаром 700 порций». Угощать гостей должны 4 человека «в яркой форменной одежде».

А в качестве дополнительного требования к организации «Дня защиты детей» указано: «Обеспечить раздачу участникам мероприятия разноцветных воздушных шаров на палочке не менее 100 шт».

Теги: рощинский, праздники, ООО "Коннект"

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