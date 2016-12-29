Самарская область получит 1,8 млрд рублей на дороги
Самарская область получит 1,837 млрд рублей по госпрограмме «Развитие транспортной системы». На эти цели между 34 регионами распределили 30 млрд рублей из госбюджета. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.
В этом году на ремонт дорог в Самаре планируется направить более 2 млрд рублей. Обновят около 20 участков дорог.
На заседании правительства Самарской области 20 января сообщалось, что общий объем финансирования программы «Развитие транспортной системы Самарской области 2014 – 2025 годы» увеличен на 41,4 млрд рублей.
На содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2017 г. предусматривается 2,8 млрд рублей, в 2018 г. – 2,9 млрд рублей, в 2019 г.– 2,8 млрд рублей.
Теги: дороги, субсидии, госбюджет
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 09:08
В Самаре обнаружены более тысячи фактов ненадлежащей зимней уборки дорог и дворов
Комментариев: 0
|Самарской области дадут более 228 млн рублей из госбюджета
Вчера, 12:02
|Тольятти потратит на ремонт дорог 1,059 млрд рублей
17 января 2017, 16:30
|Минобразования Самарской области переплатило частным детсадам 167 млн рублей
29 декабря 2016, 11:01
|В праздники можно круглосуточно сообщать о ситуациях на дороге
2 января 2017, 10:16