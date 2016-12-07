Граждан с вопросами об оказании медицинской помощи ждут у омбудсмена
Граждане Самарской области могут записать на прием к уполномоченному по правам человека.
2 февраля в 10.00 в приёмной граждан Уполномоченного (ул. Маяковского, д. 20) граждан с вопросами о здравоохранении и бесплатном оказании медицинской помощи будут принимать члены Общественного совета при Уполномоченном, сотрудники аппарата Уполномоченного, а также приглашенные специалисты.
Гражданам обещают разъяснения и консультации, "а при наличии оснований" – принятие мер "по содействию в реализации ваших прав или устранению допущенных ... нарушений в сфере здравоохранения".
Телефон для записи: 8(846)337-29-03.
Теги: омбудсмен, прием, здравоохранение
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