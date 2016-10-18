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Мутко: Самарский стадион - единичный случай по отставанию в графике

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью «Известиям» сообщил, что "Самара-Арена" - единственный "отстающий" стадион: "Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика, но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20–25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — найти компромис в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика".

Стадион «Самара Арена» строится в Кировском районе Самары в границах Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, ул. Ташкентской и Демократической. Общая площадь – 153 200 кв. м. Площадь земельного участка – 27 га. Вместимость стадиона - 45 000 мест. Изначально стоимость строительства оценивалась в 13,2 млрд рублей.

В августе 2014 г. генподрядчиком строительства выбрали ПАО «Казань» из Татарстана.

В мае прошлого года появилась информация, что принято решение о смене подрядчика строительства самарского стадиона. Основанием для этого стало заявление ПСО «Казань» о необходимости увеличить стоимость строительства самарского стадиона.

1 июля сообщалось, что ПСО "Казань" остается генподрядчиком строительства стадиона, поскольку «предложение расторгнуть контракт с компанией не нашло однозначной поддержки в федеральном правительстве».

"Сметная стоимость стадиона увеличится до 18,2 млрд рублей, ПСО "Казань" продолжит строительство объекта. Проектная документация арены будет передана Минспорту, она будет упрощена. Подрядчик (ПСО "Казань") берет на себя обязательства ускорить работу на объекте, увеличить число техники и людей, а также к ноябрю ликвидировать отставание в графике строительства", - сказал в Самаре 13 июля первый вице-премьера РФ Игорь Шувалов.

В декабре стало известно, что "Спорт-Ин" с 1 января 2017 г. освобождается от уплаты налогов на имущество стадиона "Самара - Арена".

Теги: самара арена, мутко

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