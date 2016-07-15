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Самарцев приглашают на марафон "Сокольи горы"

28 января  под Самарой пройдет открытый классический лыжный марафон «Сокольи горы».

Трасcа проходит в окрестностях Сокольих гор. Старт и финиш марафона - на территории Учебно-спортивного центра «Чайка». Участники могут пробежать дистанцию длинной 30 или 50 км.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на сайте www.ski63.ru

Стать участником и забрать стартовый комплект можно 26, 27 января с 10.00 до 18.00 в УСЦ Чайка".

Начало - 28 января в 11.00.

Теги: сокольи горы, марафон, усц, чайка

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