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Александр Диденко назначен прокурором Железнодорожного района Самары

По приказу Генпрокурора РФ Юрия Чайки от 19 января Александр Диденко назначен на должность прокурора Железнодорожного района Самары. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Диденко работает в органах прокуратуры с 2002 г. В 2002-2003 гг. – следователь прокуратуры Южского района Ивановской области, 2003-2004 гг. – старший следователь прокуратуры Ленинского района Иваново, 2004-2005 гг. – заместитель прокурора Южского района Ивановской области, 2005-2007 гг. – заместитель Кинешемского городского прокурора Ивановской области, 2007-2009 гг. – заместитель прокурора Советского района Иваново, 2009-2012 гг. – старший помощник прокурора Ивановской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, с марта 2012 г. – старший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью № 1 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. С августа 2012 г. занимал должность старшего помощника прокурора Самарской области по обеспечению собственной безопасности.

Теги: Диденко, прокурор Железнодорожного района Самары

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