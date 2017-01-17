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В Самаре обнаружены более тысячи фактов ненадлежащей зимней уборки дорог и дворов

С 1 по 23 января отдел ГИБДД по Самаре выдал 175 предписаний из-за плохого содержания дорог, к административной ответственности привлечено 111 должностных и 7 юридических лиц.

Административные комиссии внутригородских районов за это же время выявили 1003 факта ненадлежащей расчистки придомовых территорий. К ответственности привлечено 666 служащих управляющих организаций.

Прокуратура в свою очередь обнаружила 678 нарушений в этой сфере и вынесла 84 предписания, возбуждено 24 административных дела.

Больше всего нареканий вызвал Ленинский район, там забыли про уборку около 100 тысяч кв.м. Так, не организована уборка ул. Ярмарочная от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской; на территории между домом № 59 по ул. Вилоновской и домом № 63 по ул.Вилоновской; на территории Ульяновского спуска; между домом № 48 по ул.Чернореченской и домом № 1а по ул. Киевской.

За осенне-зимний период 2016 г. прокуратура зафиксировала 631 нарушение требований по очистке автомобильных дорог, включая внутриквартальные проезды.

Ранее мэрия Самары сообщила, что обслуживаемая МП "Благоустройство" площадь выросла на 2,2 млн кв. м и сейчас превышает 12,7 млн кв. м. А "качество уборки повысилось, - писала пресс-служба мэрии, - о чем говорит снижение количества штрафов и предписаний со стороны надзорных органов".

Теги: прокуратура, зима, уборка, дороги

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