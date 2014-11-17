Сегодня, 07:14

С Днем российского студенчества

Дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днём российского студенчества!

Сегодня самарские студенты не только настойчиво овладевают профессиональными знаниями и навыками, но и активно участвуют в общественной жизни региона, страны. Они уверенно заявляют о себе в таких важных сферах, как образование, культура, спорт, являются движущей силой многих волонтёрских проектов. Так, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу у нас реализуется региональная программа «Городские волонтеры».

Хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи стал окружной форум «iВолга», который по поручению Президента России В.В.Путина при поддержке его полномочного представителя в Приволжском федеральном округе М.В.Бабича вот уже в пятый раз пройдет на самарской земле.

От приобретенных в студенческие годы знаний зависит не только ваше будущее, но и будущее страны. Поэтому свою обязанность мы видим в том, чтобы помочь вам обрести самостоятельность и уверенность в своих силах, создать все условия для повышения качества образовательного процесса.

Нам удалось значительно укрепить позиции наших вузов. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева переместился из третьей во вторую группу участников программы «5-100». По рейтингам мы приближаемся к вузам, реально претендующим на выход в сотню лучших университетов мира.

Значительно повысили свою конкурентоспособность Самарский государственный технический университет, получивший статус опорного вуза, Самарский государственный медуниверситет, возглавивший мощный кластер медицинских вузов Поволжья. Продолжается проектная и подготовительная работа по созданию технополиса «Гагарин-центр».

Уверен, что наши совместные усилия позволят закрепить за Самарской областью статус одного из ведущих научно-образовательных центров России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе и творчестве!

Теги: день студента

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