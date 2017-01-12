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Ущерб от торговли контрафактными автозапчастями в Тольятти оценили в 4,5 млн рублей

В Тольятти мужчина, не зарегистрированный предпринимателем, торговал контрафактными автозапчастями. Различным компаниям причинен ущерб на более чем 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления на транспорте. 

Тольяттинский линейный отдел полиции возбудил уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи,  - арест на срок до полугода. До решения суда с подозреваемого взяли подписку о невыезде.  

Теги: Средневолжского линейного управления на транспорте

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