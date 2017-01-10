В Самарской области закрыты из-за гриппа 3 школы и 3 детсада
За неделю с 16 по 22 января в Самарской области зарегистрировано 16 974 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 9139 случаев.
По области пороговые значения заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 33,7%, по Самаре недельный эпидемический порог превышен на 35,3%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Недельные эпидемические пороги по области и по Самаре превышены среди детей 3-6 лет – на 9,6% и на 21,1% соответственно, среди 15-летних и старше – на 43% и 33,6% соответственно.
В группе 7-14 лет недельный порог заболеваемости превышен на 6,2% только по области. «В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога не отмечено», - говорится в сообщении.
В основном, болеют гриппом (72,2%).
За прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты 3 школы и 3 дошкольных учреждения, частично приостановлено обучение в 25 классах 9-ти школ, в 12 группах 10-ти дошкольных учреждений и 5-ти группах одного учреждения среднего профессионального образования.
Теги: грипп, школы, роспотребнадзор
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
23 января 2017, 10:40
В Тольятти из-за болезни отправили на каникулы 6 классов в пяти школах
Комментариев: 0
|Роспотребнадзор ввел новые требования к заявлениям от граждан
19 января 2017, 16:40
|В Самаре эпидемия гриппа
17 января 2017, 09:27
|В Тольятти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
13 января 2017, 14:04
|В Самаре, Новокуйбышевске и Кинель-Черкасском районе продлили каникулы из-за эпидемии ОРВИ и гриппа
10 января 2017, 15:08
|Сызранцев приглашают за дровами и углем
Вчера, 17:52
|Где получить консультацию по бесплатной приватизации в Кинеле
Вчера, 17:31
|Сегодня ночью множество домов в Самаре останется без воды
Вчера, 17:16
|Губдума приглашает на бесплатные консультации.
Вчера, 16:40
|В Сергиевском районе будут принимать кровь два дня
Вчера, 16:39