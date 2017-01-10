Вчера, 16:32

В Самарской области закрыты из-за гриппа 3 школы и 3 детсада

За неделю с 16 по 22 января в Самарской области зарегистрировано 16 974 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 9139 случаев.

По области пороговые значения заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 33,7%, по Самаре недельный эпидемический порог превышен на 35,3%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Недельные эпидемические пороги по области и по Самаре превышены среди детей 3-6 лет – на 9,6% и на 21,1% соответственно, среди 15-летних и старше – на 43% и 33,6% соответственно.

В группе 7-14 лет недельный порог заболеваемости превышен на 6,2% только по области. «В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога не отмечено», - говорится в сообщении.

В основном, болеют гриппом (72,2%).

За прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты 3 школы и 3 дошкольных учреждения, частично приостановлено обучение в 25 классах 9-ти школ, в 12 группах 10-ти дошкольных учреждений и 5-ти группах одного учреждения среднего профессионального образования.

Теги: грипп, школы, роспотребнадзор

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