Жители муниципальных квартир Тольятти могут заменить газовые плиты
Жители муниципальных квартир Тольятти могут воспользоваться услугой по замене старых газовых плит и газовых водонагревателей, сообщает пресс-служба мэрии.
Для бесплатной установки нового оборудования, жителям неприватизированных квартир необходимо подать заявление в мэрию по адресу: ул. К. Маркса, 42, каб. 105, тел. 54-46-34 (доб. 5270).
С собой нужно принести акт из горгаза о непригодности газового оборудования, копию договора соцнайма (первый лист) или копию ордера на квартиру.
Теги: тольятти, муниципальное жилье, бесплатное газовое оборудование
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