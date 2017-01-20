Вчера, 16:08

Жители муниципальных квартир Тольятти могут заменить газовые плиты

Жители муниципальных квартир Тольятти могут воспользоваться услугой по замене старых газовых плит и газовых водонагревателей, сообщает пресс-служба мэрии.

Для бесплатной установки нового оборудования, жителям неприватизированных квартир необходимо подать заявление в мэрию по адресу: ул. К. Маркса, 42, каб. 105, тел. 54-46-34 (доб. 5270).

С собой нужно принести акт из горгаза о непригодности газового оборудования, копию договора соцнайма (первый лист) или копию ордера на квартиру.

Теги: тольятти, муниципальное жилье, бесплатное газовое оборудование

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