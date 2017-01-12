За неделю в Самарской области больше всего подешевели кроссовки для взрослых
Самарастат подсчитал, что за неделю – с 16 по 23 января – больше всего в Самарской области подешевели «кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи» - на 8,06%, до 1552,57 рублей за пару. А из продуктов питания – свежие огурцы (минус 3,73%).
Больше всего цены выросли на свежие яблоки – на 2,51%, сливочное масло и маргарин (1,3-1,22%), дизельное топливо (1,21%), картофель (1,1%) и морковь (1,07%).
«Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на территории России», подорожал на 0,9% (701 968 рублей), но совсем не подорожал «легковой автомобиль отечественный новый» (470 368 рублей). А «телевизор цветного изображения» подешевел на 0,33% (23 832 рубля).
Теги: самарастат, цены
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