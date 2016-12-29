Вчера, 12:37

1505 из 8500 «народных» облигаций купили граждане

Самарский фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) сообщил о завершении размещения 8500 «народных» облигаций. С 6 сентября размещала ценные бумаги по 60 000 рублей за каждую «дочка» СОФЖИ – ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Организатор размещения - самарский Газбанк. Объем займа – 510 млн рублей.

Размер купонного дохода составляет 13% годовых. Срок погашения облигационного займа – 4 квартал 2019 г.

Обеспечением займа выступает имущество СОФЖИ и имущество залогового фонда Самарской области. «Источником исполнения обязательств ТСС по облигационному займу будет являться выручка от реализации объектов недвижимости, построенных на территории 1 очереди квартала Е проекта «5 кварталов».

"Уже на этом этапе мы видим ажиотажный спрос на облигации, есть предложения от нескольких банков на 100% выкупить всю эмиссию, но мы стоим на позиции, что необходимо, в первую очередь, предоставить возможность людям стать участниками облигационного займа", - говорил в день начала размещения займа, 6 сентября, губернатор Николай Меркушкин.

Через месяц, 6 октября, сообщал СОФЖИ, продали всего 345 облигаций на 20,7 млн рублей.

А в середине октября «Тольяттихимбанк» купил большую часть «народного» займа – 5000 облигаций на 300 млн рублей. Или 58,82% от общего объема займа.

К концу октября физлиц, купивших облигации, было 640. На их долю пришлось на тот момент 7,5% выкупленных ценных бумаг.

К началу декабря было размещено 5898 облигаций на 353,88 млн рублей, говорилось в сообщении СОФЖИ (граждане приобрели 898 облигаций на 53,880 млн рублей). На тот момент невыкупленными оставались 2602 облигации.

16 января самарский Газбанк купил 1995 облигаций на 119,700 млн рублей. Об этом говорилось в сообщении "Технологии строительства СОФЖИ".

Теги: народные облигации, софжи, размещение, газбанк, тольяттихимбанк

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