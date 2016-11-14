Вчера, 14:29

Новую Chevrolet Niva могут запустить только в 2019 году

Пресс-служба "Джи Эм-АвтоВАЗ"

Минпромторг РФ дал госгарантии совместному предприятию американской General Motors и АвтоВАЗа на организацию производства внедорожника Chevrolet Niva нового поколения, пишет «Автостат». Положительное заключение, а также другая информация по проекту направлена в правительство РФ.

В документах указывается, что потенциальным кредитором «Джи Эм-АвтоВАЗа» может выступить Сбербанк. Полная стоимость проекта составляет 21,57 млрд рублей, при этом треть - собственные средства «Джи Эм-АвтоВАЗ» (6,57 млрд руб.), 70% - кредиты банков (15 млрд рублей). Объем требуемой господдержки составляет 10 млрд рублей, "что не превышает 75% полной стоимости проекта", а госгарантия обеспечит "не более 50%" кредитов на проект. Период окупаемости проекта составит 5,8 лет.

Предполагается, что проект будет включать собственное сварочное производство. Начало серийного производства намечено на январь 2019 г.

Производство новой Chevrolet Niva заложено в июне 2013 г. в ОЭЗ «Тольятти». Заявленная мощность - 120 тыс. кузовов. Начало производства новой модели намечали на декабрь 2015 г.

В марте 2015 г. "Джи Эм-АвтоВАЗ" приостановил строительство новых производственных мощностей. 23 марта СП объявило о том, что прекратило разработку нового поколения внедорожника. В конце июля GM-АвтоВАЗ обратился за кредитами к Сбербанку и ВТБ. Компании потребовались 12 млрд рублей, чтобы закончить строительство и оборудовать производственный комплекс под новый автомобиль Chevrolet Niva.

В конце июля GM-АвтоВАЗ обратился за кредитами к Сбербанку и ВТБ. Компании потребовались 12 млрд рублей, чтобы закончить строительство и оборудовать производственный комплекс под новый автомобиль Chevrolet Niva.

В августе 2015 г. совет директоров "Джи Эм-АвтоВАЗ" решил возобновить проект Chevrolet Niva нового поколения «в ближайшее время».

В июне 2016 г. на экономическом форуме в Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "Сбербанк России".

Одним из проектов, участие в котором примет Сбербанк, назывался выпуск обновленной Chevrolet Niva на тольяттинском ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ». Сумму инвестиций не разглашали.

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Теги: Chevrolet Niva, новое поколение, джи эм автоваз

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