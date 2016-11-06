В Сергиевском районе будут принимать кровь два дня
25 и 26 января - дни донора в Сергиевском районе.
25 января с 8.30 до 12.00 донорский пункт будет работать в Центральной районной больницы в с. Сергиевск (ул. Ленина, 94).
26 января с 8.00 до 12.00 - в поликлиническом отделении пгт. Суходол (ул. Мира, 3а).
При себе донорам необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг.
С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru
После сдачи дозы крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня и единовременная выплата - 536 рублей.
Теги: сергиевский район, день донора
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