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Губдума Самарской области желает назначать всех руководителей правительства

Депутат самарской губернской думы Александр Степанов предлагает законодательно закрепить в Уставе Самарской области участие думы в назначении и снятии с постов вице-губернаторов, заместителей председателя правительства и других руководителей исполнительной власти. По мнению депутата, это повысит эффективность работы правительства Самарской области.

Предлагается изложить пункт 76-ой статьи (Постановлением Самарской Губернской Думы… 3) оформляется согласие на назначение на должности вице-губернаторов Самарской области) следующим образом:

«3) оформляется согласие на назначение на должности вице-губернаторов Самарской области, заместителей председателя Правительства Самарской области, руководителей органов исполнительной власти Самарской области. Данное постановление Самарской Губернской Думы должно быть принято всеми депутатами Самарской Губернской Думы единогласно;

3.1) оформляется решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти Самарской области. Данное постановление Самарской Губернской Думы принимается большинством голосов от общего числа депутатов Самарской Губернской Думы».

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «.. практически все руководители органов исполнительной власти Самарской области, включая министров Самарской области, назначаются на свои должности без какого-либо официального участия Самарской Губернской Думы, хотя именно профильные руководители напрямую отвечают за состояние и развитие областных образования, здравоохранения, демографии, спорта, культуры, экономики, сельского хозяйства, промышленности и т.д.».

По мнению инициатора законопроекта, согласование губдумой кандидатур на посты руководителей органов исполнительной власти и «оформление последующего решения о недоверии (доверии) им» позволит избежать дорогостоящего голосования. Оценку «работе любого министра» поставят депутаты большинством голосов.

В подтверждение своей позиции инициатор законопроекта сообщает, что в 15-ти субъектах России законодательные органы имеют полномочия «согласовывать кандидатуры для назначения на должности хотя бы одного руководителя профильного органа исполнительной власти».

Теги: устав самарской области, губдума, правительство

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