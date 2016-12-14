Вчера, 16:40
Губдума приглашает на бесплатные консультации.
Губдума приглашает на бесплатные консультации.
Самарская губернская дума 25 января приглашает жителей области на бесплатные юридические консультации в общественных приемных депутатов.
Адреса:
- ул. Каховская, 21, 2-й этаж, с 10.00 до 13.00;
- пос. Зубчаниновка, ул. Александра Невского, 95, ДК «Зубчаниновка», основной вход, 2-й этаж, с 10.00 до 13.00;
- ул. Ново-Садовая, 19, Общественная приемная администрации Октябрьского района Самары, с 9.00 до 12.00.
Теги: консультации, губдума
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