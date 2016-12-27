Средний возраст пассажиров "Курумоча" - 35 лет
Международный аэропорт «Курумоч» опросил около 1000 пассажиров и вывел портрет среднего авиапутешественника. Так около 60% пассажиров - люди возрасте 25-44 года. 37% в качестве цели своего полета внутри страны называли командировку, 28% - отпуск, 24% - навещали родных и близких, проживающих в других городах. На международных линиях более 80% летали отдыхать.
Почти каждый десятый пассажир самарского аэропорта летает внутри страны один раз в месяц, каждый пятый - 2-3 раза в месяц. Но были и те, кто летел впервые – это 8,5% опрошенных.
Международными линиями каждый пятый пассажир пользуется один раз в полгода, а боле половины всех опрощенных - один раз в год. При этом 28% пассажиров предпочитает летать налегке, остальные - брать багаж с собой.
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