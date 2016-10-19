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Самарской области дадут более 228 млн рублей из госбюджета

По госпрограмме «Жилище» Самарская область получит из госбюджета 157,8 млн рублей на социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья. На эти целы бюджетам 75 регионов выделят 4,2 млрд рублей.

8,3 млрд рублей получат бюджеты 54 субъектов Федерации на софинансирование строительства автомобильных дорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов. Самарская область получит из них 15 млн рублей.

6,7 млрд рублей регионы получат по госпрограмме развития сельского хозяйства (на жилье для сельчан, гранты, строительство инфраструктуры). Самарской области из них достанется 55 млн рублей.

По всем трем программам область получит из федерального бюджета субсидии на сумму 228,422 млн рублей.

Теги: субсидии, госбюджет

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