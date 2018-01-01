Журналиста Константина Семина, автора программы "Агитация и пропаганда", уволили с ВГТРК, а саму программу закрыли из-за того, что в YouTube Семин зачитал письмо инженера самарского РКЦ "Прогресс".

1 апреля на You Tube Семин вывесил ролик в котором рассказал о своем увольнении.

По словам Семина, письмо инженера, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства канала. Он зачитал часть письма, в котором сотрудник РКЦ по имени Алексей делится своими опасениями по поводу будущего отрасли.

В одном из выпусков на своем YouTube-канале Семин прочитал письмо от Алексея, работника самарского ракетно-космического центра "Прогресс":

"Мне становится страшно за будущее всего предприятия и даже всей отрасли. Не так давно мы смеялись над тем, что американские партнеры будут попадать на МКС с помощью батута. Теперь же я опасаюсь <...>, что нам придется налаживать производство батутов самим".

Константин Семин рассказал, что уже после увольнения его пригласил на длинный разговор гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который рассказал журналисту о черной пиар-кампании по дискредитации его попыток оздоровить отрасль. Семин же заверил, что ни в каких кампаниях он не участвует, а лишь дает возможность быть услышанными простым гражданам.