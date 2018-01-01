27 января Россия отмечает памятную дату – 75 годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Торжественные мероприятия проходят по всей Самарской области. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Школьники и воспитанники патриотических объединений региона на протяжении всего января в рамках проведения уроков мужества встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, с теми, кто держал оборону северной столицы в течение 900 дней и ночей.

В День воинской славы России, несмотря на мороз, сотни самарцев вместе с ветеранами собрались на площади Славы у вечного огня горельефа Скорбящей Матери-Родине, чтобы почтить память солдат и жителей, защищавших Ленинград.

Цветы к вечному огню возложили школьники, студенты, кадеты, представители общественных организаций, ветераны, депутаты регионального парламента, администрация областного центра, члены Правительства, Губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона пообщался с ветеранами и поблагодарил блокадников за их стойкость и мужество, пожелал им здоровья и долгих лет жизни, мира и благополучия. «Беспримерный подвиг блокадного Ленинграда навечно в наших сердцах!» – отметил Губернатор.

«Все блокадники постарались сюда прийти, чтобы отдать памяти жертвам, нашим погибшим родным и близким», – рассказал Валерий Довгялло. Он родился за 10 дней до начала войны и застал блокаду ребенком.

Сегодня Валерий Иванович возглавляет общество «Жители блокадного Ленинграда». Оно было создано в Самаре в 1990 году по инициативе группы блокадников. Уже много лет организация оказывает посильную помощь всем ветеранам, помогает сберегать и сохранять память героического подвига участников тех страшных событий. Например, в июне 2016 года в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы был открыт памятник «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда». Его установка была инициализирована блокадниками.

Большая делегация от общественной организации в День воинской славы находится в Санкт-Петербурге – принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75 годовщине со дня освобождения Ленинграда от блокады.

Всего в Самарской области проживает 312 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».