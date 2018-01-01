21 мая 2019, 12:08
Жители Самары возмущены уничтожением зелени в городе. Граждане сообщили, что недалеко от храма Кирилла и Мефодия спиливают деревья.
Уничтожать деревья начали 18 мая по решению администрации Промышленного района.
Деревья неожиданно и все сразу - около 300 стволов - признали аварийными.
Уничтожение началось со стороны улицы Солнечной и проспекта Кирова. Хотя, по словам местных жителей, многие спиленные деревья не были ветхими.
"Прошу остановить уничтожение одного из немногих уголков дикой природы с реликтовыми дубами в черте города Самара - вырубку более 300 многолетних деревьев и бетонирования природного ручья вместо того, чтобы облагородить русло и убрать сухие деревья", - написал неравнодушный пользователь в Твиттере.
Глава Самары Елена Лапушкина отреагировала на обращение жителей. По ее решению вырубка деревьев прекращена.
"Специалисты делают оценку сухостойности и аварийности. В ближайшее время состоится встреча по обсуждению благоустройства оврага с участием специалистов и жителей".
Кому и зачем понадобилось уничтожать реликтовые дубы в городе глава Самары, видимо, не знает. Вместо внятной экологической политики - предложение обсудить благоустройство с вырубщиками.
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