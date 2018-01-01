Жители Самары возмущены уничтожением зелени в городе. Граждане сообщили, что недалеко от храма Кирилла и Мефодия спиливают деревья.

Уничтожать деревья начали 18 мая по решению администрации Промышленного района.

Деревья неожиданно и все сразу - около 300 стволов - признали аварийными.

Уничтожение началось со стороны улицы Солнечной и проспекта Кирова. Хотя, по словам местных жителей, многие спиленные деревья не были ветхими.

"Прошу остановить уничтожение одного из немногих уголков дикой природы с реликтовыми дубами в черте города Самара - вырубку более 300 многолетних деревьев и бетонирования природного ручья вместо того, чтобы облагородить русло и убрать сухие деревья", - написал неравнодушный пользователь в Твиттере.

Глава Самары Елена Лапушкина отреагировала на обращение жителей. По ее решению вырубка деревьев прекращена.

"Специалисты делают оценку сухостойности и аварийности. В ближайшее время состоится встреча по обсуждению благоустройства оврага с участием специалистов и жителей".

Кому и зачем понадобилось уничтожать реликтовые дубы в городе глава Самары, видимо, не знает. Вместо внятной экологической политики - предложение обсудить благоустройство с вырубщиками.