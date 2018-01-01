21 мая 2019, 11:37
20 мая Дмитрий Азаров провёл выездное совещание по окончанию строительства Шестого кассационного суда в Железнодорожном районе Самары, об этом сообщает сайт Правительства
Сегодня здесь активно ведётся внутренняя отделка помещений, идут работы по организации подземного паркинга и остеклению здания. Эскизный проект фасада 24-этажного здания прошёл рассмотрение и получил одобрение Градостроительного совета. Верхняя часть фасада будет выполнена из серого стекла, нижняя — отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь облицованы керамогранитом.
На сегодня строительная готовность объекта составляет 78%.
Дмитрий Азаров:
"Это важнейший проект, он находится на постоянном контроле у министерства строительства Самарской области, регулярно проводим совещания и под моим председательством. Напомню, что сроки у нас достаточно жесткие".
Шестой кассационный суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
Дмитрий Азаров:
"Это означает, что впереди у нас напряжённый период. Сегодня мы должны спланировать четкую работу на все летние месяцы, чтобы с полной уверенностью к сентябрю подойти без каких-либо задержек и проблем".
Напомним, что Шестой кассационный суд станет крупнейшим в системе вновь создаваемых судов. Штатная численность судей составит 113 человек. Учреждение будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.
За летние месяцы будет не только достроено здание самого суда — приведут в порядок сквер на Крымской площади, отремонтируют 28 фасадов зданий на близлежащих улицах, расселят ветхие и аварийные дома, организуют пешеходные дорожки и паркинги. Также будет проведен комплексный ремонт дорог, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда. Активные работы на объектах уже ведутся.
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