В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на «Тольяттиазоте» завершился важный этап: на заседаниях 30 января – 1 февраля закончен допрос всех свидетелей обвинения. Об этом пишет сайт tltgorod.ru

Обвиняемыми по делу, которое слушается в Комсомольском районном суде Тольятти, проходят совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

В ходе состоявшегося в суде допроса один из свидетелей обвинения первый заместитель генерального директора ОАО «ТОАЗ» Виктор Казачков подтвердил, что цена на продукцию «ТОАЗа», которую завод продавал офшору Nitrochem, не зависела от рыночной конъюнктуры.

Другой свидетель обвинения – Джеймс Вальвензао, управляющий блоком офшорных компаний, аффилированных с подсудимыми, подтвердил, что зарегистрированные на Британских Виргинских островах офшорные компании, на которых числится мажоритарный пакет акций ОАО «ТОАЗ», имеют в качестве бенефициарных собственников братьев Сергея и Андрея Махлаев.

Бывший главный бухгалтер «ТОАЗа» Клара Игумнова в ходе допроса подтвердила достоверность своей подписи на долгосрочном соглашении между «Тольяттиазотом» и его дистрибьютором NitrochemDistributions AG, которому на протяжении многих лет продукция завода продавалась за бесценок. Кроме того, Игумнова призналась, что она лично подписывала документы (сертификаты на акции «ТОАЗа»), подтверждающие факт владения акциями предприятия старшим Махлаем после приватизации комбината.

На нынешней стадии рассмотрения уголовного дела сделано два ключевых вывода, имеющих существенное значение для итогов рассмотрения дела. Во-первых, показания всех свидетелей доказывают вину подозреваемых и факт совершения инкриминируемого им преступления – мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Во-вторых, суд установил факт аффилированности ОАО «Тольяттиазот» и его дистрибьютора – швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, через которую осуществлялась перепродажа продукции предприятия по заниженной цене и через которую выводились миллиарды рублей в карманы Махлаев.

В основу уголовного дела легла представленная суду ценовая экспертиза ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗИСП) на реализованный «Тольяттиазотом» в 2008-2011 гг. аммиак и карбамид. Экспертиза подтвердила, что контрактные цены завода были более чем на 20% ниже рыночных, в результате чего крупный ущерб был нанесен как самому предприятию, так и его акционерам. Суд согласился с доводами, изложенными в экспертном заключении, и счел его авторитетным и весомым доказательством по делу.

Ранее это экспертное заключение уже фигурировало в качестве доказательства в другом деле – о недоплате «Тольяттиазотом» налогов за 2010 год, которое рассматривалось в Арбитражном суде города Москвы в 2014 году. Суд счел его надлежащим экспертным исследованием, проведенным с соблюдением всех требований Налогового кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Федерального закона от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Тогда, в результате выездной налоговой проверки «ТОАЗу» была доначислена недоимка по налогу на прибыль в связи с продажей продукции офшорной фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам. Налоговики смогли доказать, что общая сумма заниженной ОАО «Тольяттиазот» экспортной выручки за один только 2010 год составила: от реализации аммиака – 1,1 млрд рублей; от реализации карбамида – 808,7 млн рублей.

Кроме того, ОАО «ТОАЗ» неправомерно применил налоговые вычеты по приобретаемому природному газу. Недоплаченный налог на добавленную стоимость составил 67,2 млн рублей.

«ТОАЗ» пытался оспорить решение налогового органа в судебном порядке, но Постановлением 9ААС от 25.03.2015 г., а также Постановлением АС Московского округа от 07.07.2015 г. и Определением Судьи Верховного суда РФ Завьяловой Т.В. от 02.11.2015 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменений, выводы в отношении заключения «Института законодательства и сравнительного правоведения» подтверждены.

Таким образом, экспертное заключение специалистов ИЗИСП, подготовленное в рамках экспертизы по уголовному делу и выводы специалистов ИЗИСП о занижении «ТОАЗом» цен на свою продукцию в 2010 году, сделанные в ходе судебного оспаривания итогов налоговой проверки «ТОАЗа», получили судебную оценку как законные и обоснованные. Решения арбитражных судов по этому делу, по сути, являются прецедентными.

Дальнейшие судебные заседания в рамках уголовного дела назначены на 13-15 февраля. На слушаниях начнётся допрос свидетелей обвиняемой стороны, хотя уже сейчас очевидно – основные пункты обвинительного заключения можно считать практически доказанными.

TLTgorod