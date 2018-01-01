Затягивание судебного процесса любыми способами – такую стратегию в продолжившемся 17-18 октября 2019 года в Самарском областном суде рассмотрении апелляционной жалобы выбрали для себя представители бывшего руководства завода «Тольяттиазот» и других участников преступной группы. Подробности сообщает портал ТЛТгород.ру. Летом 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал виновными в мошенничестве в составе преступной группы и заочно приговорил к длительным срокам заключения скрывающихся за рубежом совладельцев завода Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора Евгения Королева, а также граждан Швейцарии Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Кроме того, суд обязал подсудимых возместить 87 млрд рублей в пользу «ТоАЗа» и миноритарных акционеров компании.

Не желая возвращать украденные и выведенные за границу деньги, участники преступной группы выбрали единственный возможный вариант действий в суде – затягивание процесса. Для этого они прилагали все усилия в суде первой инстанции, откладывая и перенося слушания, внося нелепые ходатайства и жалобы, предоставляя неожиданные справки о болезнях и прося перевести несколько сотен томов уголовного дела на иностранные языки. В итоге суд, не смотря на серьезное давление со стороны защиты обвиняемых, вынес обоснованное и справедливое решение, проявив скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей.

Не найдя вразумительных аргументов для оспаривания приговора, сторона защиты начала процесс с новых ходатайств, общее количество которых превышает 25. В ход пошли просьбы об отложении рассмотрения на месяц по надуманным причинам: якобы кто-то не успел ознакомиться с другими апелляционными жалобами, попытки внесения ходатайств во время доклада дела, даже отвод всей коллегии. Суд постановил отказать в отложении рассмотрения дела.

Расследование одного из самых громких уголовных дел последнего времени – дела «Тольяттиазот» - длилось более 5 лет. Были изучены и проверены тысячи документов, опрошено почти 100 свидетелей, материалы уголовного дела, переданного в итоге в суд, насчитывают более 500 томов. При этом представители обвиняемых постоянно пытались сбить с толку общественность, пользуясь методами черного пиара. Дорогостоящие публикации в СМИ кричали о попытке рейдерского захвата, сговоре и давлении на суд. Только высокая квалификация и профессиональные стандарты сотрудников правоохранительных органов России позволили довести это сложное дело до логического завершения в суде первой инстанции – фигуранты получили заслуженное наказание. Самарский областной суд с 21 октября 2019 года продолжил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор первой инстанции.