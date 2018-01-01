30 июля прошло заседание избирательной комиссии Самарской области по выборам губернатора, которые пройдут 9 сентября. Избирком назвал имена шести кандидатов, зарегистрированных на выборы.

В алфавитном порядке:

Дмитрий Азаров — врио губернатора — от партии "Единая Россия";

Галина Баранова — пенсионерка — от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость";

Виталий Кирсанов — предприниматель — от партии "Коммунисты России";

Алексей Лескин — депутат губернской думы — от КПРФ;

Михаил Маряхин — депутат губернской думы — от "Справедливой России";

Александр Степанов — депутат губернской думы — от ЛДПР.

Подробную информацию о выборах и механизме голосования не по месту прописки, а по месту нахождения, а также адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий можно найти на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области www.samara-izbirkom.ru.