Сегодня, 15:30
30 июля прошло заседание избирательной комиссии Самарской области по выборам губернатора, которые пройдут 9 сентября. Избирком назвал имена шести кандидатов, зарегистрированных на выборы.
В алфавитном порядке:
Дмитрий Азаров — врио губернатора — от партии "Единая Россия";
Галина Баранова — пенсионерка — от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость";
Виталий Кирсанов — предприниматель — от партии "Коммунисты России";
Алексей Лескин — депутат губернской думы — от КПРФ;
Михаил Маряхин — депутат губернской думы — от "Справедливой России";
Александр Степанов — депутат губернской думы — от ЛДПР.
Подробную информацию о выборах и механизме голосования не по месту прописки, а по месту нахождения, а также адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий можно найти на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области www.samara-izbirkom.ru.
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