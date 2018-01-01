Заместитель начальника УФСИН по Самарской области Денис Шматов оказался фигурантом уголовного дела "благодаря" своему давнему знакомом адвокату Андрею Овсянникову, пишет "Самарское обозрение".

По данным издания, задержанию Шматова при получении взятки 19 июля предшествовало задержание с деньгами Овсянникова, который предложил дать показания на своего товарища.

По словам адвоката, деньги предназначались за улучшение условий содержания его клиенток Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой, проходящих по делу "черных" риелторов и находящихся в следственном изоляторе.

Якобы Шматов в июне потребовал перевести женщин в другие камеры из-за того, что они отсудили у ФСИН 40 тысяч рублей за ненадлежащие условия содержания.

18 июля полковник сказал начальнику колонии, при которой находится СИЗО, что Тюменцеву и Пименову можно вернуть в прежние камеры. На следующий день он был задержан.

Овсянников сообщил правоохранителям, что из переданных Шматову 520 тыс. руб., ему как посреднику причиталось 130 тысяч. Адвокат проходит по делу как свидетель.