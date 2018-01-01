Вчера, 23:09
Елена Баринову обвиняют в коммерческом подкупе. Это вариация статьи «Получение взятки» для негосударственных учреждений. О задержании сообщает "Самарское Обозрение".
Незаконное денежное вознаграждение в сумме 380 тысяч рублей Баринова получила от гендиректора строительной компании «Тандем» Дмитрия Батраева. Деньги предназначались за «ненаправление в арбитражный суд Самарской области писем о несогласии с заключением повторной строительно-технической экспертизы».
Бариновой угрожает до 9 лет колонии и штраф в размере несколько миллионов рублей.
АНО «ПЛСЭ» зарегистрировано в 2014 году по ул. Скляренко, 26. В учредителях компании значатся бывший лидер областного молодежного отделения ЛДПР и экс-руководитель региональной общественной организации «Деловая Россия» Василий Шпак и его жена Юлия. АНО «ПЛСЭ» специализируется на всех видах судебных экспертиз: строительной, автотехнической, почерковедческой, лингвистической, финансово-экономической и так далее.
Фотография: Facebook Елены Жигульских (Бариновой)
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