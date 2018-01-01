Вчера, 14:08
4 июля сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали заместителя начальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары. Об этом сообщает Volga News в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, подозреваемого задержали с поличным при получении 500 тысяч рублей от местной жительницы.
"По имеющимся сведениям, эта сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города", — пояснили в пресс-службе областного УФСБ.
Сейчас материалы переданы в региональное СУ СК для проверки и принятия процессуального решения.
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