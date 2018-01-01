Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн 10 октября, в Самаре при получении взятки задержан судья Волжского райсуда Бурцев. Деньги (первый транш — 250 тысяч рублей) предназначались за условно-досрочное освобождение преступника. Задержание проходило с санкции областного суда.

Судья Бурцев и раньше попадал в зону общественного внимания. В декабре 2014 года именно Бурцев приговорил юриста обманутых дольщиков Романа Колпакова к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Уж тогда блогеры Самары писали, что строгость приговора связана с тем, что Бурцев вымогал у подсудимого взятку, но Колпаков платить отказался.