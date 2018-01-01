В понедельник, 26 ноября, в Самаре с поличным, при получении взятки в 1 миллион рублей, задержан начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александр Петров. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Операцию провело Самарское УФСБ.

Это первый арест крупного руководителя областной УФНС, произведенный после смены исполнительной власти в регионе. Как сообщают осведомленные источники, в компетенцию Петрова входили вопросы взаимодействия с силовыми органами и ведомствами.