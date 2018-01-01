Задержан начальник ЦЛРРиГК ГУ Росгвардии Дмитрий Сазонов - сын спикера Губернской Думы

25 июля 2018, 18:27

Сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Сазонова с поличным при получении взятки. О задержании сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Операция проводилась во взаимодействии с собственной безопасностью Росгвардии.

В региональном УФСБ подтвердили - речь идет о регулярном получении взяток в размере по 100 тысяч рублей в течение нескольких месяцев, как минимум с апреля по июль.

Взятка могла предназначаться для решения проблем частных охранных предприятий, подконтрольных ОПГ "Законовские". Операция по задержанию Дмитрия Сазонова готовилась несколько месяцев.

Справка

Дмитрий Сазонов - сын спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова.

Родился 16 октября 1971 г. в Саратове. В 1992 г. он окончил Саратовское высшее командное училище МВД России, а затем Саратовский юридический Институт МВД России. Начал службу в органах внутренних дел с должности госавтоинспектора ГАИ УВД Самарской области, далее проходил службу на различных руководящих должностях.

С 2001 по 2009 г. он занимал должность замначальника управления, начальника милиции общественной безопасности УВД Самары. Занимался научной деятельностью и в 2003 г. защитил диссертацию кандидата юридических наук.

В 2004 г. он прошел переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте РФ. В 2008 г. возглавил ОВД по Волжскому району Самарской области. В 2010 г. включен в федеральный кадровый резерв МВД России. 12 июля 2011 г. его назначили на должность начальника Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области.

Награжден медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения".

Женат, имеет двух дочерей.

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