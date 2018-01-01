13 мая в Комсомольском районном суде Тольятти возобновились заседания по делу о хищении 89 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот». Об этом пишет сайт tltgorod.ru

Подсудимыми являются основные совладельцы совладельцы предприятия – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор её дочерней структуры Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер.

К настоящему времени основной массив доказательств, представленных гособвинением, приобщен к делу, благодаря чему суд располагает достаточными основаниями для признания вины подсудимых и вынесения приговора. Очевидно, что защита обвиняемых также понимает, что дело фактически проиграно, поэтому любыми способами стремится воспрепятствовать окончанию судебного следствия. В ход идёт весь арсенал классических приёмов – неявка адвокатов и свидетелей под различными предлогами, многочисленные возражения и ходатайства об отложении рассмотрения дела, неоднократные попытки немотивированного отвода судьи и другие разнообразные способы.

Так, 6 мая в процесс не состоялся в связи с неявкой адвокатов защиты. Адвокат Евгений Смирнов, представляющий интересы Владимира Махлая, был якобы внезапно госпитализирован, другой адвокат Владимира Махаля – Инна Тихомирова – лечится в санатории, защитник Сергея Махлая Александр Гофштейн в отпуске, защитник Беата Рупрехта Денис Анисимов сослался на занятость в других процессах. 7 мая в суд прибыл новый адвокат по назначению в интересах Сергея Махлая – Николай Карягин. Он тут же заявил самоотвод, а затем попросил отложить заседание.

8 мая адвокат бывшего гендиректора ТоАЗа Евгения Королева Андрей Московский заявил самоотвод «в связи с невыносимыми условиями работы», впрочем, в отводе ему было отказано.

То, что защита подсудимых стала откровенно и целенаправленно затягивать процесс, стало понятно в феврале 2019 г., когда в процессе началась стадия представления доказательств стороной защиты.

Письменные доказательства адвокаты представляют в режиме сплошного прочтения «от корки до корки», зачастую повторно зачитывая одни и те же документы. Председательствующий судья неоднократно пытался ориентировать адвокатов останавливаться на действительно важных для защиты сведениях, опуская технические детали. Но эти призывы стороной защиты игнорируются.

Допрос свидетелей обвиняемой стороны проходил примерно по такому же сценарию. Защита приводила десятки свидетелей, которые по существу заданных судьей вопросов сообщить ничего не могли. «Не знаю», «не видел», «не помню» – вот наиболее частные ответы таких «свидетелей». Практиковались адвокатами защиты и повторные вызовы уже допрошенных свидетелей. Какой-либо процессуальный смысл в таких свидетелях и их допросах отсутствует, на что судья не раз обращал внимание защиты.

Тактика затягивания процесса строится не только на бесконечном перечитывании документов и повторных вызовах свидетелей. Цепляясь за любые возможности, адвокаты подсудимых пытаются спровоцировать судью на скандал и процессуальные нарушения, чтобы получить повод для подачи жалобы и затягивания процесса. По каждому поводу, когда суд призывает защиту к более конструктивному поведению, адвокаты эмоционально обвиняют судью в ограничении их прав. По надуманным основаниям заявляются бесчисленные претензии. Только за последние два месяца было подано три немотивированные ходатайства об отводе судьи, все они были отклонены судом.

Демарши в отношении председательствующего переходят даже границы общепринятого поведения. Адвокаты ведут себя по-хамски, допускают нападки на судью по любому поводу и без. Судья, однако, надо отдать ему должное, не поддается на провокации, объективен в оценке доказательств и неизменно проявляет терпение и выдержку.

Действия защиты представляют собой, по сути, организованный саботаж, препятствующий окончанию судебного следствия. Задача адвокатов сейчас одна – максимально долго тянуть уголовное дело. Но процедура представления доказательств не может длиться вечно, защитой уже зачитаны все возможные документы, все свидетели допрошены.

Чтобы затянуть судебное разбирательство, сторона защиты идёт на любые ухищрения. Так, на заседании 22 апреля, представитель гражданского ответчика – компании Флорента Менеджмент Лтд., акционера АО «Трансаммиак» – Александр Бесткоф попросил суд предоставить ему доступ к материалам дела и отложить слушания на месяц для ознакомления с документами. Суд удовлетворил ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но в отложении дела на месяц справедливо отказал. Как отметил представитель гособвинения, смысла откладывать заседание нет, так как у гражданского ответчика есть время изучить ту часть материалов дела, которая относится к гражданскому иску. Ещё один любопытный факт. Александр Бесткоф является гражданином Германии, проживающим в Дубае. В Россию он прибыл по туристической визе, что является нарушением миграционного законодательства РФ. Скорее всего, это был сознательный шаг. Возможно, сторона защиты надеялась, что Бесткоф будет арестован и депортирован за нарушение порядка въезда в РФ, и суду придется отложить слушания.

То, как выступал на судебном заседании представитель гражданского ответчика – компании Фарадот Менеджмент Лимитед (Кипр) – Маркос Кремер, также подтверждает, что сторона защиты пытается затянуть судебный процесс. Несмотря на помощь переводчика, Кремер постоянно ссылался на якобы имеющиеся у него трудности с пониманием того, что говорилось на заседании, и это заметно затягивало его допрос. Суду понадобился почти целый день всего лишь на то, чтобы разъяснить представителю ответчика его права, существо иска и предъявленных обвинений.

То, что развязка в рассмотрении уголовного дела процессе близка – понимают все. Поэтому то, что происходит сейчас в Комсомольском районном суде г. Тольятти, наблюдатели расценивают не просто как затягивание, а как давление на суд с целью не допустить вынесение обвинительного приговора. В ход идут все новые и новые приёмы.

По информации сотрудников ОАО «Тольяттиазот», руководство завода планирует остановить предприятие и аммиакопровод, по которому осуществляется транспортировка продукции ТоАЗа.

Такой шаг, кроме как этой экономической диверсией, расценить нельзя. По замыслу инициаторов, остановка производства должна привести к социальным протестам среди работников ТоАЗа. Этот шаг, возможно, направлен на привлечение внимания властей и общественности к уголовному процессу с конечной целью оказать давление на суд.

Таким образом, подсудимые по уголовному делу, обвиняемые в хищениях и мошенничестве, в отчаянном желании сохранить за собой источники доходов и свои активы, возможно, готовы не только противодействовать правосудию, но даже пойти на любые преступления, включая экономические диверсии и организацию социальных волнений.