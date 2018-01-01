16 февраля, в Самарском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба на решение Ленинского райсуда об аресте заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Завады, которого полицейские задержали 5 февраля при получении 50 тысяч рублей.

Вот что сообщает об этом деле "Волга-ньюс":

По версии предварительного следствия, которое ведется в районном отделе регионального СУ СК РФ, чиновник в течение полугода получал от некоего гражданина по 20 тысяч ежемесячно в качестве взятки за бездействие в связи с нарушениями. На момент оперативного эксперимента чиновнику принесли предоплату за март–апрель 2018 года. В итоге полученная сумма потянула на крупный размер взятки.

Как сообщили правоохранители, бездействие заключалось в том, что муниципальный служащий не принимал меры для устранения нарушений при использовании дворовой спортплощадки.

По словам адвоката арестованного Романа Гизятова, принятие таких мер не входило в компетенцию его подзащитного и потому в действиях Завады нет такого состава преступления как "получение взятки". Защитник также склонен считать, что взяткодатель совершил провокацию.

Однако Завада, являясь заместителем главы администрации района по финансово-экономическим вопросам, курировал в том числе отделы по физкультуре и спорту и по делам детей и молодежи. И вопросы о детских спортплощадках должны были находиться в его ведении.

"Это смешно — сажать за решетку за 50 тыс. рублей, — считает защитник. — Суду ничто не мешает ограничить свободу моего клиента любой другой мерой пресечения".

Сам Завада просил судью заменить ему нахождение под стражей на домашний арест, чтобы жена могла выйти на работу, оставив на него детей. На данный момент его семья якобы осталась без средств к существованию, так как он являлся единственным их кормильцем. Также подозреваемый ссылался на состояние здоровья, якобы дома он смог бы продолжить лечение обострившейся в последние месяцы хронической болезни.

Областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.