За фальсификацию дела о наркотиках арестован полицейский из Безенчукского района

Вчера, 23:44

Благодаря действиям прокуратуры вскрыта фальсификация уголовного дела по хранению наркотиков в крупном размере. После "дела Голунова" органы надзораначали применять жесткие меры и контролировать действия УВД.

Прокуратура проверяла материалы уголовного дела 30-летней местной жительницы. Ее заподозрили в хранении наркотиков в крупном размере. Надзорное ведомство выяснило, что оперуполномоченный ОМВД России по Безенчукскому району сфальсифицировал материалы оперативно-розыскных мероприятий, послуживших основанием для привлечения к уголовной ответственности.

После прокурорской проверки Безенчукский межрайонный следственный отдел областного СУ СК РФ возбудил в отношении полицейского уголовное дело по ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"). В тот же день его задержали как подозреваемого. 10 июля Безенчукский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

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