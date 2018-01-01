Юрий Некрасов стал новым руководителем областной ГИБДД

Вчера, 14:57

На оперативном совещании начальник ГУ МВД по Самарской области Александр Винников представил нового главу Управления региональной ГИБДД полковника полиции Юрия Некрасова.

Юрий Некрасов родился в 1963 г. в Кировской области, в 1998 г. окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 г. — Академию управления МВД России по специальности юриспруденция. В органы внутренних дел Юрий Некрасов пришел в 1988 г. на должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Тольяттинского горисполкома. В последующем прошел все ступени в службе ГИБДД на различных должностях, от старшего инспектора ДПС до заместителя начальника регионального Управления Госвтоинспекции.

Женат, воспитывает двух дочерей.

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