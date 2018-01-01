Вчера, 22:06
Космонавт Антон Шкаплеров разместил фотографию в своей группе ВКонтакте с текстом, в котором выражает благодарность и признательность коллективу РКЦ "Прогресс":
Этот город смело можно назвать родиной наших легендарных ракет-носителей "Союз". Именно ракеты-носители, изготовленные на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", используются для запуска пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию.
Я искренне благодарю всех сотрудников предприятия! Благодаря вашему труду, всё новые и новые экипажи прилетают на орбиту, и множество космонавтов и астронавтов осуществляют мечту всей жизни.
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