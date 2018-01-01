Космонавт Антон Шкаплеров разместил фотографию в своей группе ВКонтакте с текстом, в котором выражает благодарность и признательность коллективу РКЦ "Прогресс":

Этот город смело можно назвать родиной наших легендарных ракет-носителей "Союз". Именно ракеты-носители, изготовленные на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", используются для запуска пилотируемых и грузовых кораблей на Международную космическую станцию.

Я искренне благодарю всех сотрудников предприятия! Благодаря вашему труду, всё новые и новые экипажи прилетают на орбиту, и множество космонавтов и астронавтов осуществляют мечту всей жизни.