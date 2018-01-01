1 апреля 2019, 13:26
О вспышке заболевания сообщает департамент образования горадминистрации.
"Дети госпитализированы. Ситуация под контролем учреждений здравоохранения"
Представители департамента заявили, что в настоящее время в детском саду осуществляются противоэпидемиологические мероприятия.
Корпус детского сада, расположенный на улице Нагорной, 203, закрыт.
В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с целью установления фактора, послужившего причиной заболевания, проводятся обследования заболевших и контактных, в саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.
Следственное управление СК РФ по СО начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А".
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