Вспышка гепатита в самарском детском саду. Заболели шесть детей

1 апреля 2019, 13:26

О вспышке заболевания сообщает департамент образования горадминистрации.

"Дети госпитализированы. Ситуация под контролем учреждений здравоохранения"

Представители департамента заявили, что в настоящее время в детском саду осуществляются противоэпидемиологические мероприятия.

Корпус детского сада, расположенный на улице Нагорной, 203, закрыт.

В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с целью установления фактора, послужившего причиной заболевания, проводятся обследования заболевших и контактных, в саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды.

Следственное управление СК РФ по СО начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А".

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