Фестиваль набережных "ВолгаФест" пройдет в Самаре 2 и 3 июня. Об этом сообщают источники, близкие к правительству Самарской области. Темой фестиваля в этом году станет "Будущее". Официальным организатором праздника выступит музей Алабина. Команду фестиваля традиционно возглавляют Михаил Савченко и Сергей Кривчиков.