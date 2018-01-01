"ВолгаФест 2018" пройдет 2 и 3 июня

Вчера, 23:39

Фестиваль набережных "ВолгаФест" пройдет в Самаре 2 и 3 июня. Об этом сообщают источники, близкие к правительству Самарской области. Темой фестиваля в этом году станет "Будущее". Официальным организатором праздника выступит музей Алабина. Команду фестиваля традиционно возглавляют Михаил Савченко и Сергей Кривчиков.

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"ВолгаФест 2018" пройдет 2 и 3 июня
Главная тема теперь уже традиционного фестиваля - будущее.
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