Сразу две важные новости сообщили организаторы "ВолгаФеста-2019"

Первая новость - “ВолгаФест” переезжает на Первую очередь самарской набережной между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.

Вторая новость – “ВолгаФест-2019” пройдёт 8-9 июня.

Как пишут в своем релизе организаторы, фестиваль набережных изначально планировался не только как событие, но и как инструмент развития территории.

За прошедшие годы много сделано для Второй очереди набережной. Некоторые участники фуд-маркета создали на ней постоянные точки питания, за которые не стыдно. Скоро гигантские розовые руки, которые сейчас отдыхают на газоне, вернутся на своё прежнее место. Этот арт-объект авторства архитектора Иры Павловой стал одной из самых фотографируемых точек на всей протяжённости самарских набережных прошлым летом. И его решено оставить как память о “ВолгаФесте” на старом месте в качестве арт-наследия 2010-х в числе прочих скульптур разных эпох на этом отрезке променада.

Теперь фестиваль отправляется нести новую жизнь в другое место – К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. И мы надеемся, что, в том числе, и благодаря “ВолгаФесту” получится сделать его лучше и примечательнее.