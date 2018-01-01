О плачевном состоянии службы скорой помощи в Самаре знают и живые, и мертвые. Но некоторые чиновники иногда прозревают и начинают изумляться и возмущаться. На этот раз очевидную ситуацию прозрели два Совета - общественный и экспертный советов при уполномоченном по правам человека в Самарской области.

Вот что пишет о "прозрении" сайт 63.ru

В Самарской области острый дефицит кадров в службе скорой помощи. Проблему озвучили на заседании общественного и экспертного советов при уполномоченном по правам человека в регионе. По данным чиновников от медицины, в 2018 году укомплектованность врачами составила — 26,67%, средним медицинским персоналом — 76,82%.

— Фактическое количество выездных бригад, работающих в круглосуточном режиме, не соответствует нормативному практически во всех учреждениях скорой медицинской помощи, особенно на самарской станции скорой медицинской помощи — 56 (норматив — 84), тольяттинской — 31 (норматив — 78), сызранской — 19 (норматив — 28) и самарской областной станции скорой медицинской помощи — 34 (норматив — 39), — выяснилось в ходе заседания.

Не лучше обстоят дела и с оснащением. Автопарк скорой устарел до такой степени, что к пациентам выезжают и автомобили с износом, близким к 100%. Из 388 машин, находящихся на службе в регионе, 214 — эксплуатируются уже больше 5 лет. Всего, по предварительным подсчетам, не хватает 137 новых авто.

В больницах и поликлиниках губернии также не хватает врачей. В марте региональный Минздрав опубликовал список дефицитных специальностей. В него попали анестезиологи-реаниматологи, кардиологи (в том числе детские), онкологи, хирурги (в том числе детские), инфекционисты, неврологи, эндокринологи, семейные врачи, психиатры, педиатры, наркологи, оториноларингологи, офтальмологи, рентгенологи, терапевты, травматологи-ортопеды, урологи и фтизиатры.