На Московском шоссе появятся рябиновые, липовые и березовые аллеи. Об этом пишет газета облправительства.

Часть деревьев заменит десятки высохших туй, посаженных в прошлом году и погибших от воздействия химических реагентов, загазованного воздуха и солнца.

Новые деревья посадят за счет генподрядчика реконструкции Московского шоссе в рамках гарантийных обязательств.

Как сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, подрядчик обязуется в течение двух месяцев высадить на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до 23-го километра (пос. Мехзавод) 620 деревьев высотой от 2,5 до 4 метров и 7 тыс. кустарников в соответствии с утвержденной схемой.

«Соглашение также предусматривает уход за зелеными насаждениями до 1 июня 2020 года, в том числе их полив, обрезку и обработку от вредителей. В случае гибели деревьев подрядчик обязан посадить аналогичные», - уточнил Спиридонов.

Разработка схемы озеленения главной магистрали города проходила при участии гендиректора Садового центра Веры Глуховой. По ее словам, в дорожной зоне будут посажены рябины, липы, тополя, березы и декоративные яблони. Все эти деревья неприхотливы в уходе, хорошо приспособлены к климатическим условиям средней полосы и устойчивы к внешнему воздействию.

Вера Глухова:

"Первые два-три года требуется тщательный уход за деревьями и кустарниками. Когда они укореняются и набирают силу, то уже успешно справляются со всеми невзгодами.

На Московском шоссе много погибших и поблекших туй. Их внешний вид не радует горожан, поэтому решено убрать засохшие деревья и пересадить выжившие подальше от дороги. Уцелевшие деревья будем помечать алой лентой.

Приложим все усилия, чтобы их спасти. На пересечении Московского шоссе и Кирова на кольце и вдоль дороги на месте туй будут высажены разные сорта рябины.

Сохранившиеся туи мы пересадим ближе к церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы на кольце и на Кирова в сторону Ново-Садовой, а также в сквере в районе 10-го квартала на Мехзаводе.

В этом сквере мы также посадим яблони, липы, рябины и березы. Новые липы зацветут на Московском шоссе на участке от улицы Зои Космодемьянской до Ташкентской. В районе ТЦ «Интермебель» будут высажены березы и рябины. На кольце на 18 км – березы".

Глухова подчеркнула, что стволы деревьев от неблагоприятного воздействия окружающей среды будут защищать тростниковые маты. Через два года их снимут с деревьев.

Что касается туй, то Глухова отметила, что в нашем регионе они растут хорошо, но только подальше от дорог, при должном уходе, подкормке и обработке. А погибают они, как правило, не от холода, как многие думают, а от ожогов весеннего агрессивного солнца и от воздействия химических реагентов, которыми обрабатывают дороги.

В числе новых декоративно-лиственных кустарников, которые в ближайшее время украсят Московское шоссе, - роза Ругоза, арония черноплодная, боярышник.

Также новые деревья этим летом посадят в сквере в районе Загородного парка на Ново-Садовой, где засохли несколько берез.