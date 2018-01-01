Власти Самары хотят построить 7 километров трамвайных путей до Крутых Ключей

25 мая 2018, 13:12

Продление трамвайных путей до микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи - это однин ищз вариантов использования скоростного трамвая, который рассматривают власти Самары. Ветку построили до стадиона «Самара Арена», и после чемпионата мира по футболу ее надо эксплуатировать с максимальной эффективностью. Об этом в четверг, 24 мая на заседании профильного комитета гордумы сообщила глава департамента градостроительства Елена Бондаренко:

В настоящее время по заказу министерства транспорта разрабатывают комплексную схему движения. Она предусматривает организацию перевозок всеми видами транспорта, в том числе и продление трамвайной линии. Планируется, что ее утвердят до конца года. Это позволит привлечь финансирование из федерального бюджета на строительство как дорог, так и трамвайных линий.

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