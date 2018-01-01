Власти отдали водоснабжение Самары компании СКС Вексельберга до 2047 года

Вчера, 14:32

До 17 октября 2019 г. централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения Самары планируется передать в концессию ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС). Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте мэрии.

Согласно этому документу, концессионное соглашение с СКС будет заключено на срок до 1 июля 2047 года. В течение 90 дней с момента подписания соглашения "Самарские коммунальные системы" должны будут в качестве обеспечения исполнения своих обязательств предоставить мэрии банковскую гарантию на 322,16 млн рублей.

При этом, как уточняется в документе, "концессионная плата устанавливается в размере ноль рублей ноль копеек".

Компания СКС не выполнила свои обязательства по инвестиционной программе, принятой в 2013 году, однако, городскую администрацию это не смущает. Сейчас время больших обещаний.

В период действия концессии СКС обещает вложить в строительство объектов водоснабжения 8,5 млрд руб., объектов водоотведения - 1,26 млрд рублей.

Так, например, к 2023 г. компания должна будет построить два водовода диаметром 600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий (1,24 млрд руб.), к 2041 г. - два водовода от НС 2-го подъема НФС-2 до НФС-3 и сооружения на них (4,81 млрд), к 2022 г. - водовод от НФС-3 до Кряжской развилки (242,5 млн), а к 2047 г. - водовод от Кряжской развилки по ул. Утевской и Хасановской до Саратовского переулка (94,64 млн).

В реконструкцию существующих сетей водоснабжения и водоотведения СКС предстоит вложить 10,87 млрд рублей.

Объем валовой выручки, который "Самарские коммунальные системы" будут получать в рамках реализации концессионного соглашения, по плану, будет постепенно нарастать. Так, в 2019 г. валовая выручка СКС от водоснабжения запланирована на уровне 3,26 млрд руб., в 2047 г. - 9,64 млрд рублей. По водоотведению рост аналогичных показателей запланирован с 1,44 млрд руб. в 2019 г. до 3,87 млрд руб. в 2047 году.

В целом же реализация мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, должна обеспечить возможность подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам водоснабжения и водоотведения, привести сами системы в надежное состояние, а качество питьевой и очищенной сточной воды - в соответствие с установленными требованиями.

В частности, необходимая (прогнозная) производительность очистных сооружений водопровода должна составить 1,152 млн куб. м/сутки, очистных сооружений канализации - 1 млн куб. м/сутки.

Как изменятся тарифы, не поясняется. В одном из приложений к документу указывается, что они будут устанавливаться субъектом РФ "в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением".

Напомним, ООО "СКС" является дочерним обществом ООО "Волжские коммунальные системы" и входит в федеральный холдинг РКС, принадлежащий миллиардеру и гражданину республики Кипр Виктору Вексельбергу.

В 2012 г. был проведен конкурс, по итогам которого производственно-технический комплекс МП "Самараводоканал" перешел в аренду "СКС" на 35 лет. Согласно условиям договора, ООО "СКС" ежегодно перечисляет муниципальному предприятию по 500 млн рублей.

В 2013 г. была утверждена инвестиционная программа СКС на 2013-2019 гг. на 3,6 млрд рублей. В 2017 г. СМИ со ссылкой на областное министерство энергетики и ЖКХ сообщали, что исполнение программы за 2013-2016 гг. составило 45% при плане в 98%.

Как информирует официальный сайт СКС, по состоянию на конец 2016 г. вложения компании в системы водоснабжения и водоотведения Самары составили 1,8 млрд рублей.

Информация о возможной трансформации договора аренды в концессионное соглашение впервые прозвучала в 2017 году.

В марте 2019 г. эти планы подтвердил замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров. Также он сообщил, что работа может быть завершена в текущем году. В пресс-службе СКС тогда эту информацию подтвердили и заметили, что заинтересованы в заключении концессионного соглашения.

Справка

Водоснабжение городского округа Самара осуществляется водозаборными сооружениями НФС-1, НФС-2, ГВС из поверхностного источника - Саратовского водохранилища, подземного водозабора - НФС-3 (скважины в пойме р. Самара) и подземных водозаборов в поселках Управленческий, Красная Глинка и Аэропорт-2. Общая мощность городского водопровода - более 1 млн куб. м/сутки. Длина водопроводных сетей - 1,6 тыс. км, они включают в себя 186 насосных станций подкачки и 26,79 тыс. задвижек.

Фотография: Wikipedia

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