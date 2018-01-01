В адрес редакции tltgorod.ru поступило письмо-обращение за подписью "Комитета защиты "Тольяттииазота" от криминала". Приводим его полностью: "Мы, активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала», продолжаем бороться за права трудового коллектива завода! Комитет – это работники завода, родные и друзья трудящихся на предприятии, жители Самары и Тольятти, все, кто всем сердцем болеет за «ТоАЗ».

Сегодня мы стараемся, чтобы на проблему нашего родного предприятия обратили пристальное внимание российские правоохранительные и надзорные органы, администрация Самарской области, губернская дума, и, конечно, неравнодушные граждане – жители Тольятти, Самары и всего региона. И нас набралось уже немало! В защиту завода выступило уже более 21 тысячи человек, подписавших нашу петицию на улицах городов и на сайте change.org! Неравнодушные люди понимают, что «Тольяттиазот» как можно скорее должен быть освобожден от криминала, предприятием должно управлять ответственное, современное, а главное – честное руководство.

Наши действия не остались без внимания власти. На обращение председателя «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрия Сергунина в адрес Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поступил ответ о том, что в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ рассмотрение данного обращения в рамках компетенции будет организовано Департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а также Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому и атомному надзору.

Главным результатом стало проведение первой за шесть лет внеплановой проверки на «Тольяттиазоте», которую осуществляет независимая комиссия федерального Ростехнадзора. Прокуратура Самарской области в соответствии с п.3.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ также направило наше обращение для рассмотрения в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора, управление Росприроднадзора по Самарской области, Государственную инспекцию труда в Самарской области, Главное управление МВД России по Самарской области.

Принятое решение будет направлено в адрес Главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова. Ознакомившись с нашим обращением, в котором были указаны проблемы «Тольяттиазота», связанные с коррупцией, крупными хищениями, организованными бывшим руководством во главе с отцом и сыном Махлаями, Администрация губернатора Самарской области направила обращение «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» в адрес министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова с просьбой рассмотреть и сообщить о результатах губернатору региона и председателю комитета Юрию Сергунину.

Безусловно, в стороне от проблемы одного из известнейших предприятий России не могли остаться и народные избранники – депутаты Самарской Губернской Думы. После внимательного рассмотрения коллективного обращения Комитетом по промышленности, предпринимательству и торговле, а также лично председателем Думы Геннадием Котельниковым, наше обращение было направлено лично министру промышленности и торговли Самарской области М.Жданову, прокурору Самарской области Букрееву, начальнику ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенанту полиции Винникову для рассмотрения по существу и принятия необходимых мер. В адрес нашей организации уже поступил ответ, о том, что после рассмотрения обращения в Главном управлении МВД по РФ Самарской области дело передано в профильное подразделение – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Самарской области.

Завод долгие годы находился под гнетом криминала, который в течение длительного времени насаждали Махлаи и их соучастники. Заручившись помощью зарубежных юристов, преступники через сеть подставных офшоров и подконтрольные банки, похищали и выводили на собственные счета выручку от экспортных продаж. В итоге более 77 млрд рублей, которые могли быть направлены на модернизацию производства, социальную помощь работникам и их семьям, инвестиции в экологическую безопасность, осели в карманах беглых олигархов Махлаев. Но российское правосудие вынесло обвинительный вердикт группе мошенников – 5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти заочно приговорил к длительным реальным срокам лишения свободы преступную группу и обязал их возместить «Тольяттиазоту» 77 миллиардов рублей ущерба.

Привлечение внимания к проблемам нашего родного предприятия государственных структур, народных депутатов и общественности дает надежду на то, что завод в ближайшем будущем будет очищен от криминала – влияния Махлаев и проводников их криминальных интересов из числа нынешнего руководства «ТоАЗа». Похищенные деньги и незаконно выведенные активы должны вернуться в распоряжение трудового коллектива, а Тольятти и Самарская область получат дополнительные налоги на социальное и экономическое развитие региона.

«Тольяттиазот» нуждается в вашей поддержке!"

По материалам портала TLTgorod